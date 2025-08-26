Más de cien jóvenes, en el campamento de verano de la isla de San Simón

La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitó ayer en la isla de San Simón a los chavales del campamento Cultura na Illa, una de las experiencias organizadas este verano por la Xunta.

El campamento, que se celebra en la residencia Estela Maris, se divide en tres turnos en este mes de agosto, empezando el último de ellos ayer y acabando el próximo domingo. En total se han congregado 120 jóvenes que participan en actividades náuticas, artísticas, teatrales y otras relacionadas con la educación ambiental o con la historia y la cultura, además de realizar diferentes propuestas lúdicas como juegos y, obviamente, dejar también tiempo libre para el disfrute de la playa.