Baiona instala canalones para aguas pluviales en el CEP Sabarís
El Concello de Baiona, a través de la Concejalía de Educación que dirige la edil Nuria Leyenda, apura las ultimas reformas para el próximo curso escolar, informan desde el Concello de Baiona.
En el CEP Sabarís, se han instalado nuevos canalones de recogida de aguas pluviales debido a que los existentes estaban afectados por corrosión y deterioro.
A esta mejora se suma la reforma del gimnasio del Centro Escolar, en la cual se impermeabilizó la fachada trasera exterior del gimnasio. En el interior se llevó a cabo el secado y pintado de las paredes así como la colocación del nuevo suelo y de espalderas y bancos suecos enviados por Jefatura Territorial de Educación de Pontevedra. La reforma del aula de música y de una parte del salón de actos ya que entraba humedad en los mismos, son otras mejoras de este centro.
Además en la Escuela Infantil O Areal de Sabarís, se instaló una canalización de aguas pluviales en la entrada a la Dirección Escolar para evitar la filtración de agua de la lluvia.
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo