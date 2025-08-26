Baiona instala canalones para aguas pluviales en el CEP Sabarís

El Concello de Baiona, a través de la Concejalía de Educación que dirige la edil Nuria Leyenda, apura las ultimas reformas para el próximo curso escolar, informan desde el Concello de Baiona.

En el CEP Sabarís, se han instalado nuevos canalones de recogida de aguas pluviales debido a que los existentes estaban afectados por corrosión y deterioro.

A esta mejora se suma la reforma del gimnasio del Centro Escolar, en la cual se impermeabilizó la fachada trasera exterior del gimnasio. En el interior se llevó a cabo el secado y pintado de las paredes así como la colocación del nuevo suelo y de espalderas y bancos suecos enviados por Jefatura Territorial de Educación de Pontevedra. La reforma del aula de música y de una parte del salón de actos ya que entraba humedad en los mismos, son otras mejoras de este centro.

Además en la Escuela Infantil O Areal de Sabarís, se instaló una canalización de aguas pluviales en la entrada a la Dirección Escolar para evitar la filtración de agua de la lluvia.