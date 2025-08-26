As Cortellas, unida contra el fuego

Vecinos y vecinas de As Cortellas, en la parroquia ponteareana de Padróns, buscan sensibilizar y prevenir en lo referido a los incendios forestales, así como visibilizar todo el trabajo que han realizado desde el año 2017 cuando los fuegos de esa temporada arrasaron con cientos de hectáreas en sus montes.

Por ello, esta tarde a las 20.00 horas se reunirán en el Teleclub de As Cortellas con pancartas de «Lumes nunca máis» que colgarán por la carretera que une Ponteareas con Pazos de Borbén con el objetivo de «mostrar su repulsa y desacuerdo a tales actos». Desde el grupo organizativo animan e incentivan «a todas aquellas personas a participar activamente tanto en este acto de esta tarde como en todas las labores de prevención».

Todo empezó en 2017

Fue concretamente en octubre de 2017 cuando «los propios vecinos y vecinas tuvieron que apagar las llamas que llegaron a alcanzar las puertas de sus viviendas debido a la falta de medios» cuenta Diego Amoedo, vecino de As Cortellas.

Tras ese mal trago, comunidad de montes, asociación de vecinos y residentes en general, además de con la colaboración de la asociación ganadera Prolega, aunaron fuerzas y comenzaron a elaborar un plan de reforestación y de prevención contra los incendios en los montes y terrenos de As Cortellas.

Así, durante años, elaboraron un arco de control con frondosas rodeando y protegiendo los núcleos de población y viviendas. También crearon grupos de trabajo con más de cien voluntarios que se encargaban de la repoblación de árboles e incluso organizaron un festival de música donde el público podía comprar árboles y donarlos para la repoblar del monte.

A mayores, y aún a día de hoy, se crearon grupos organizados de vigilancia de los montes. «No hay un horario específico, hay voluntariado y cada persona sale cuando quiere o puede» explica Diego Amoedo. «Eso sí», añade, «siempre avisando y saliendo en compañía. Es demasiado peligroso hacerlo solo».

En total, desde el 2017 fueron reforestadas un total de casi ocho hectáreas gracias al trabajo incansable de voluntarios y voluntarias. Ahora, este 2025 buscan prevenir daños en su zona, así como buscar alternativas para ayudar en las zonas más afectadas.

En la reunión de esta noche, además de visibilizar tambien se recaudará ayuda para los afectados de las zonas de Ourense.

La iniciativa se lleva a cabo a través de una antigüa vecina de la zona, habitante ahora del ayuntamiento ourensano de Vilariño de Conso, y que sirve de enlace para ayudar desde As Cortellas a aquellas zonas afectadas dando a conocer «las necesidades reales en cada momento»