Un trabajo artístico sobre el Corpus se mostrará en una exposición en Corea

Un trabajo artístico de fotografías realizados con la técnica de cianotipia sobre el Corpus de Ponteareas, llenará todo el frontal de una exposición colectiva de artistas seleccionados y seleccionadas en 10 países del mundo que se abre el día 31 de agosto en Seúl (Corea del Sur).

La creadora Irene Vieito, que entró en contacto con la tradición del corpus ponteareno en la última residencia de artistas Artistea Efémera, eligió la temática cuando fue invitada a formar parte de la muestra.

«Estas fotografías cuentan todo el proceso de preparación de la fiesta del Corpus Christi en Ponteareas», explica la artista a FARO DE VIGO. Añade que dividió la obra en las tres fases «que conlleva, el mes previo cuando la gente de la villa se reúne a deshojar en los portales, la noche anterior a la fiesta, cuando de sol a sol decoran todas las calles con intrincados diseños, y la mañana de la procesión, cuando ésta estrena y arrasa entre pétalos y la espectación de todos, con las hermosas alfombras florales».

Estas tres fases podrán contemplarse en Seúl a través de tres grandes fotografías de 82 x 92 cm y otras más pequeñas, de tamaño A3. «En toda esta secuencia prima el papel de las mujeres en cada una de las fases, dándole rostro a una tradición que sin ellas no sería posible», dice.

La exposición se incluye en el Co-Mmotion International Media Art Festa, que es una muestra colectiva que tendrá lugar en el Azit Museum de Seúl, desde el 31 de agosto hasta el 11 de septiembre. Recoge obras de 30 artistas de 10 países diferentes, dentro de las modalidades de Instalación, Vídeo arte y Wall based Work. Todas las obras giran en torno al tema «Gongjin», palabra polisémica coreana que significa «avanzar juntos» y «con el-resonar», y que dentro de esta exposición dividen en 3 temáticas: «Ecological gongjin», «Cultural Heritage Gongjin», «Technological Gongjin».

Además, la muestra marca el lanzamiento mundial del Co-Mmotion International Media Art Festa, una plataforma dinámica para la visión compartida y la expresión creativa.

Irene Vieito en la exposición de Artistea, el pasado Corpus. | D.P.

El proyecto de Irene Vieito sobre el Corpus lleva por título «Whispers of Nature and Time» y «forma parte de las obras de Cultural Heritage en la modalidad de Wall based Work», según ella misma relató.

La artista explica que el proyecto surgió en la Residencia Artística Artistea de Ponteareas, «donde tuve la oportunidad de vivir y retratar esta tradicional fiesta de Interés Internacional. El proyecto que desarrollé consistió en una alfombra textil, formada con los retratos de las mujeres que deshojaban en los portales».

Después de subir a las redes imágenes sobre este proyecto, fue contactada por Bioh Park, uno de los organizadores de la exposición de Seúl, que le propuso formar parte de la misma. Como el proyecto «Naturaleza y recuerdos» de Artistea fue concebido cómo algo efímero, «y esas fotografías quería que fueran para las mujeres retratadas, volví a imprimir en cianotipia, esta vez en un tamaño mayor, otras fotografías que había hecho durante los trabajos y la fiesta. El primer proyecto giraba en torno a retratos más íntimos y cercanos, y este son fotografías más abiertas, en las que se muestran más los procesos,sin dejar de lado el protagonismo de las mujeres en esta festividad».