Tomiño acelera las obras de la Avenida Ordóñez

El Ayuntamiento de Tomiño informó de sus avances en las obras de mejora de la Avenida Ordoñez, en el núcleo de Goián, «una intervención clave dentro de la estrategia municipal de movilidad sostenible, ordenación urbana y mejora de los espacios públicos para las personas», indican en una nota de prensa. Estas actuaciones, iniciadas hace unos meses, tienen como principal objetivo modernizar la infraestructura viaria, mejorar la accesibilidad e incrementar la seguridad de peatones y conductores.

Entre los trabajos ya realizados destacan el reasfaltado integral de la vía, la renovación de las aceras con materiales más accesibles y resistentes, y la adecuación del nuevo acceso al aparcamiento anexo, que cuenta ya con más de 200 plazas. «Este equipamiento resultará esencial para descongestionar el tráfico en el entorno, favorecer el comercio local y facilitar la movilidad de las personas que se acercan a la zona para hacer gestiones, comprar o disfrutar de los espacios de ocio», afirma el gobierno local.

Según el Concello, una vez finalizadas las obras, la entrada y salida al aparcamiento estarán mejor integradas con la avenida principal y con el resto del núcleo urbano, garantizando una circulación más fluida y segura. «Además, esta mejora repercutirá directamente en la comodidad del vecindario, prestando especial atención a la seguridad de colectivos como niños y personas mayores, que a partir de ahora contarán con itinerarios peatonales más amplios y accesibles», dijo.

El Ayuntamiento destaca que estas actuaciones «forman parte de un plan integral más ambicioso, que incluye la modernización de otras calles, la creación de nuevos espacios públicos de convivencia y la conexión con áreas periféricas del municipio», indican.