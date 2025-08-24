Más de quince artefactos en el Flota como poidas de Nigrán

El Ayuntamiento de Nigrán se prepara para festejar hoy a las 17.30 horas la concentración de artefactos flotantes Flota como poidas . Un total de 17 embarcaciones con cerca de un centenar de tripulantes y edades totalmente dispares competirán en la Foz del Miñor por premio como el «Titanic» al primero que hunda, el artefacto más «cutre» y más «currado» o a la tripulación más «intrépida» y «simpática».

El evento, que cada año reúne a millares de personas, saldrá esta vez desde La Foz del Miñor (zona del escenario al aire libre)

La recogida de dorsales será en el punto de salida. Entre todos los concursantes se sorteará un kayak.