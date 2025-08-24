Más de quince artefactos en el Flota como poidas de Nigrán
Nigrán
El Ayuntamiento de Nigrán se prepara para festejar hoy a las 17.30 horas la concentración de artefactos flotantes Flota como poidas . Un total de 17 embarcaciones con cerca de un centenar de tripulantes y edades totalmente dispares competirán en la Foz del Miñor por premio como el «Titanic» al primero que hunda, el artefacto más «cutre» y más «currado» o a la tripulación más «intrépida» y «simpática».
El evento, que cada año reúne a millares de personas, saldrá esta vez desde La Foz del Miñor (zona del escenario al aire libre)
La recogida de dorsales será en el punto de salida. Entre todos los concursantes se sorteará un kayak.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Vigo ha impuesto más de 200.000 euros en multas en lo que va de año por no limpiar las fincas de maleza
- El incendio en Vilaboa deja a Moaña bajo una nube de humo
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por la sanidad y hiere a dos peatones
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua