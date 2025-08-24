Porriño prepara una nueva «shopping night» en septiembre

El Concello de Porriño ha programado una nueva shopping night para celebrar el mes de septiembre debido a «la alta participación en la última edición», según el alcalde Alejandro Lorenzo.

Es por este motivo, por el cual desde el Concello do Porriño invitan a todo el comercio del municipio la una reunión el próximo martes, 26 de agosto, a las 21.00 horas, en la casa consistorial con el objeto de hablar sobre la propuesta.