Mos entrega a los bares 100.000 manteles por la llegada de La Vuelta
Mos
El Concello de Mos, en colaboración con la Asociación de Hostelería y Turismo BaresMos, inició la entrega de 100.000 manteles conmemorativos de la llegada de La Vuelta el 9 de septiembre.
El diseño de los manteles fue realizado por Daniel Jorge Blanco, alumno del Obradoiro de Empleo QuedaEnMosIII, como parte de un proyecto llevado a cabo en colaboración con sus compañeros, promoviendo así la visibilidad del talento local y la participación de la comunidad educativa en iniciativas municipales.
La entrega de estos manteles forma parte de la campaña «A Volta nos Bares», una ruta gastronómica y social que se desarrollará durante todo el mes de septiembre en los alrededor de 30 bares del municipio adheridos a esta iniciativa.
