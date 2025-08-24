Mos entrega a los bares 100.000 manteles por la llegada de La Vuelta

El Concello de Mos, en colaboración con la Asociación de Hostelería y Turismo BaresMos, inició la entrega de 100.000 manteles conmemorativos de la llegada de La Vuelta el 9 de septiembre.

El diseño de los manteles fue realizado por Daniel Jorge Blanco, alumno del Obradoiro de Empleo QuedaEnMosIII, como parte de un proyecto llevado a cabo en colaboración con sus compañeros, promoviendo así la visibilidad del talento local y la participación de la comunidad educativa en iniciativas municipales.

La entrega de estos manteles forma parte de la campaña «A Volta nos Bares», una ruta gastronómica y social que se desarrollará durante todo el mes de septiembre en los alrededor de 30 bares del municipio adheridos a esta iniciativa.