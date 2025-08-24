A Lamosa acoge una muestra sobre el traje galego

La Asociación de Vecinos y Vecinas de A Lamosa (Covelo) organiza una exposición dedicada al traje tradicional galego, que se inició ayer y todavía puede verse hoy. La muestra podrá visitarse en la Casa Cultural de A Lamosa, de 11.30 a 19.00 horas.

En la muestra hay piezas antigüas que permiten acercarse a la historia de estas prendas.