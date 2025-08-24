A Lamosa acoge una muestra sobre el traje galego
Covelo
La Asociación de Vecinos y Vecinas de A Lamosa (Covelo) organiza una exposición dedicada al traje tradicional galego, que se inició ayer y todavía puede verse hoy. La muestra podrá visitarse en la Casa Cultural de A Lamosa, de 11.30 a 19.00 horas.
En la muestra hay piezas antigüas que permiten acercarse a la historia de estas prendas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Vigo ha impuesto más de 200.000 euros en multas en lo que va de año por no limpiar las fincas de maleza
- El incendio en Vilaboa deja a Moaña bajo una nube de humo
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por la sanidad y hiere a dos peatones
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua