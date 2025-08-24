Todo parecía indicar que Redondela viviría este año una fiesta sin ningún contratiempo mayor. Los preparativos en las calles y aparcamientos ya estaban preparados desde hace varios días, y el cielo hizo el favor de dejar la vuelta de la lluvia para la próxima semana. A lo largo de un día no extremadamente caluroso, la localidad celebró ayer la vigesimosexta edición del Entroido de Verán.

En un evento que ya es referencia estival para toda la chavalada de la comarca de Vigo y alrededores, las calles del concello del choco se volvieron a llenar de disfraces, diversión y (para qué ocultarlo) bastante alcohol para dejar las penas atrás y celebrar el buen tiempo antes de la vuelta a la rutina.

Desde el convento de Vilavella hasta la Alameda de Castelao se podían distinguir todo tipo de caracterizaciones, pero para destacar entre tantos personajes había que seguir la corriente rococó: cuantos más, y con más parafernalia, mejor.

Siguiendo esta lógica, enfrente del Palco da Música encontrábamos a un grupo de marineros guiados por un barco carroza que servía también de almacén de provisiones. Fernando, portavoz de los 16 amigos de Redondela encargados del disfraz, explica su origen: «Levamos vindo ao Entroido de Verán dende os 16 anos, agora estamos sobre os 30. Normalmente, dous meses antes da festa comezamos a falar sobre ideas para o disfraz, e este ano tiramos polos mariñeiros porque un par de amigos da pandilla mercaron barcos».

El Entroido de Verán refresca Redondela

«Levamos vindo dende os 16 e agora andamos polos 30» Daniel y los marineros

No era la única representación de amigos llamativa: por toda Redondela se podían ver decenas de disfraces en grupo, casi como si del desfile de las Olimpiadas se tratase. Por representación de Arcade, un elenco de villanos de Disney, acompañado de otro disfrazado de Ratatouille; y recién llegados de Candeán, un colectivo de familias y amistades, con niños y adultos, traían las mejores galas del Imperio Romano. Daniel, que habla en nombre del grupo asiduo «desde siempre» al Entroido de Verán, defiende unas fiestas que «se disfutan igual con familia que de joven».

Pero el Olimpo de los disfraces ( y nunca mejor dicho) se lo reservó la pandilla que se plantó en la Praza da Constitución con una megacarroza sonora decorada como Partenón, y más de 20 amigos de Redondela disfrazados de diferentes dioses griegos. «Empezamos a curralo un mes antes ou así, cada ano cambiamos a modalidade», dice Poseidón, al que en el resto de días del año se le conoce como Manuel.

El Entroido de Verán refresca Redondela

«Empezamos a currar o disfraz un mes antes» Manuel y los dioses griegos

Los carnavaleros de verano de Redondela no necesitan más pretexto que unas calles cortadas para montar la fiesta, pero la programación de este año en el Entroido de Verán destacó, sobre todo, por abarcar a todos los públicos, reclamación que se venía haciendo varios años. Aparte de sets de DJ tanto locales como aclamados, hubo espacios para los más pequeños con hinchables y el concierto de Brais das Hortas.

A las 21.30 llegó la 12º Gala Drag del Entroido de Verán (el concurso de este estilo más destacado del norte peninsular), y con ella uno de los momentos más emotivos de la noche: la reaparición pública de Gigi, la primera mujer trans gallega cuya historia de superación y represión fue ocultada durante años, tal y como contó FARO esta semana. Con una presencia despampanante, la antigua vedette fue la presidenta del jurado encargado de decidir quién era la mejor drag queen de la competición.

Un momento de la gala drag. / Jose Lores

El restos de la velada se dedicó a la música: The Rapants llevó el Entroido de Verán a altos vuelos con su concierto y los aviones humanos que realizan sus fans en la canción homónima; y Carlos Jean trajo la esencia de la mezcla a Redondela en su sesión posterior.

Opciones y ofertas de todo tipo para hacer que el Entroido de Verán sea atractivo para más personas si cabe, y que se reflejó en las cifras de asistencia: más de 35.000 redondelanos y jóvenes del área metropolitana se acercaron hasta Redondela en el día de ayer, lo que supone la cifra más alta de los últimos años.