Un centro de Tomiño, nuevo colegio plurilingüe
El CEIP de Barrantes (Tomiño), un colegio de primaria, se incorpora a la red de centros educativos plurilingües de Galicia, según confirmó ayer la consellería de Educación.
Galicia contará desde este curso con 522 centros educativos plurilingües, un programa de la Xunta de Galicia de participación voluntaria que vuelve a crecer un curso más. En concreto, un total de 16 centros escolares se suman a la iniciativa de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP: nueve debutarán en la misma y siete la ampliarán en nuevas etapas.
Para apoyar el modelo de enseñanza plurilingüe, la enseñanza gallega contará el próximo curso con 690 auxiliares de conversación. Serán 25 más que en el actual año académico y supone un nuevo récord histórico de auxiliares en Galicia.
