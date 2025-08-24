Baiona exige que la restauración de la fortaleza de Monterreal sea integral

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, ha trasladado al Instituto de Turismo de España (Turespaña) y Paradores de Turismo de España su disconformidad con varias de las actuaciones que se están llevando a cabo en la fortaleza de Monterreal, dentro del proyecto de restauración y puesta en valor del recinto amurallado y ha pedido que la restauración sea integral.

A través de un informe remitido oficialmente, el ayuntamiento advierte de que algunas intervenciones no cumplen con los criterios de conservación patrimonial que requiere un Bien de Interés Cultural de protección integral y reclama una corrección inmediata, recordando además su responsabilidad en la supervisión y revisión de las obras para garantizar que se cumplan los requisitos técnicos y patrimoniales.

Las obras que se encuentran en marcha, financiadas con fondos europeos Next Generation EU y con un presupuesto de 6,4 millones de euros, incluyen actuaciones en las murallas y puertas de acceso, la torre de la Tenaza, la bóveda de recepción, la casa de Pedro Madruga, el sector del pozo y la iluminación del conjunto amurallado. Estas intervenciones se suman a trabajos previos promovidos por Paradores de Turismo, centrados en limpiezas y restauraciones parciales, así como en una instalación de iluminación que ya entonces fue cuestionada por Patrimonio, según el alcalde.

Precisamente, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, en su informe de autorización de las obras, emitido hace un año, ha fijado condiciones muy específicas sobre la iluminación previa del monumento, entre ellas la necesidad de garantizar una luz uniforme, evitar sombras excesivas, proteger adecuadamente las luminarias y soterrar canalizaciones que en la actualidad se encuentran a la vista.

El Concello subraya que estas exigencias no se están aplicando en el frente principal de la fortaleza, el más visible desde la villa, donde se mantiene una instalación deficiente y contraria a los criterios patrimoniales indicados.

Lado Este

El informe municipal también señala la imagen negativa que presentan las murallas del lado Este de la fortaleza, y que delimitan el Club de Yates de Monterreal, y que no será limpiada ni restaurada y que, pese a formar parte del conjunto monumental, no forman parte de la intervención actual. «Al ser uno de los tramos más visibles desde la playa de A Ribeira y desde el acceso principal a la villa, el contraste con las zonas ya restauradas afecta negativamente la visión y percepción del conjunto patrimonial y la proyección turística de Baiona», afirma el alcalde.

Otra de las cuestiones indicadas es el mosaico cerámico, ubicado en el acceso principal a la fortaleza, que permanece sin protección ni mantenimiento, pese a su valor turístico y simbólico. El Concello solicita se considere su restauración como parte de la actuación.

El Concello de Baiona, como parte del convenio firmado con Turespaña y la Diputación de Pontevedra, considera fundamental que los resultados de la intervención arqueológica, prevista en el interior del recinto amurallado de Monterreal, sean integrados en un futuro Plan Director de la fortaleza.

Esta actuación, que ya cuenta con la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, permitirá avanzar en el conocimiento histórico del lugar, que forma parte de los orígenes de la villa de Baiona, así como en su evolución y valor patrimonial, asegurando que cualquier hallazgo sea debidamente protegido, documentado y puesto en valor para la ciudadanía y los visitantes.

El alcalde destacó también que «la inversión actual es necesaria y positiva, pero no puede quedarse a medias. La fortaleza de Monterreal requiere una intervención integral, con criterios de respeto al patrimonio construido y una visión de conjunto que refuerce tanto su conservación como su valor turístico».