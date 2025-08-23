Últimos días para inscribirse en el mercado creativo de Tui

Este domingo, 24 de agosto, termina el plazo de inscripción para participar en el mercado creativo que tendrá lugar en Tui el 6 de septiembre en Tui con motivo del Festival Boas Vibes. Se celebrará de 11 a 21 horas en la alameda de San Domingos.

La convocatoria se dirige a gente joven, de 18 a 35 años, con el objetivo de que tengan un espacio de exhibición y venta donde mostrar su talento en diferentes disciplinas. Podrán participar jóvenes creadores de productos y piezas de arte, artesanía, ilustración, moda, música, cerámica, joyería, decoración, diseño gráfico, fanzines, literatura y otras actividades creativas.

Las personas interesadas en participar deberán cubrir un formulario disponible en la web del Concello de Tui y adjuntar tres fotografías de sus productos, o un enlace a su trabajo. La inscripción es gratuita y se realizará una selección de los participantes y sus obras. Complementariamente puede contactar con igualdade@tui.gal o llamar al 664.552.493.

Además de este mercado creativo, el Festival Boas Vibes contará con una programación más extensa, con conciertos, talleres y encuentros inspiradores.