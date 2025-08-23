Últimos días para inscribirse en el mercado creativo de Tui
Se dirige a jóvenes de 18 a 35 años y tendrá lugar el 6 de septiembre | Mañana cierra el plazo
Este domingo, 24 de agosto, termina el plazo de inscripción para participar en el mercado creativo que tendrá lugar en Tui el 6 de septiembre en Tui con motivo del Festival Boas Vibes. Se celebrará de 11 a 21 horas en la alameda de San Domingos.
La convocatoria se dirige a gente joven, de 18 a 35 años, con el objetivo de que tengan un espacio de exhibición y venta donde mostrar su talento en diferentes disciplinas. Podrán participar jóvenes creadores de productos y piezas de arte, artesanía, ilustración, moda, música, cerámica, joyería, decoración, diseño gráfico, fanzines, literatura y otras actividades creativas.
Las personas interesadas en participar deberán cubrir un formulario disponible en la web del Concello de Tui y adjuntar tres fotografías de sus productos, o un enlace a su trabajo. La inscripción es gratuita y se realizará una selección de los participantes y sus obras. Complementariamente puede contactar con igualdade@tui.gal o llamar al 664.552.493.
Además de este mercado creativo, el Festival Boas Vibes contará con una programación más extensa, con conciertos, talleres y encuentros inspiradores.
