Tui celebra mañana su Feira Cabalar de San Bartolomé

D. P.

Tui

Tui celebra mañana, domingo, la concentración caballar de San Bartolomé, que tendrá lugar en la calle Loureiro con compra-venta de ganado desde las ocho de la mañana. Se trata de una de las citas hípicas más tradicionales de Galicia, que cada año acoge a miles de personas.

A las 11.00 horas se celebrará un espectáculo de doma libre, en el que las personas participantes podrán presentar el número o habilidades que tengan con su animal; y a las 12.00 horas tendrá lugar el espectáculo ecuestre «Aires de Romero2. A continuación, se entregarán los premios a la mejor presentación, jinetes, amazonas, caballos, ponis, burros, mulas y carruajes. Por último, otro espectáculo ecuestre, «Experiencia Pura Vida Ecuestre», clausurará la feria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents