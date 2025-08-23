Tui celebra mañana su Feira Cabalar de San Bartolomé

Tui celebra mañana, domingo, la concentración caballar de San Bartolomé, que tendrá lugar en la calle Loureiro con compra-venta de ganado desde las ocho de la mañana. Se trata de una de las citas hípicas más tradicionales de Galicia, que cada año acoge a miles de personas.

A las 11.00 horas se celebrará un espectáculo de doma libre, en el que las personas participantes podrán presentar el número o habilidades que tengan con su animal; y a las 12.00 horas tendrá lugar el espectáculo ecuestre «Aires de Romero2. A continuación, se entregarán los premios a la mejor presentación, jinetes, amazonas, caballos, ponis, burros, mulas y carruajes. Por último, otro espectáculo ecuestre, «Experiencia Pura Vida Ecuestre», clausurará la feria.