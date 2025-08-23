El SAF de Ponteareas consigue que la Xunta cancele un domicilio de riesgo

Hace casi un mes que una trabajadora del SAF de Porriño, Teresa de Jesús, perdía la vida a manos del marido de la usuaria a la que prestaba servicio en el domicilio del matrimonio en Atios. El crimen desató la indignación del sector de las trabajadoras de ayuda a domicilio de toda Galicia, que llevaban tiempo denunciando su indefensión y reclamando protocolos de seguridad laboral.

En el caso de Ponteareas, el asesinato de Teresa supuso un punto de inflexión, y las empleadas del SAF decidieron plantar a una usuaria al no sentirse seguras en su domicilio, donde a menudo se producían «faltas de respeto, humillaciones, acoso, amenazas e incluso en una ocasión a una compañera le llegaron a poner un cuchillo en el cuello», relatan las trabajadoras.

Estas situaciones ya no se volverán a repetir, pues la lucha del colectivo durante el último mes ha conseguido que la Xunta le retire la asistencia a domicilio a esta usuaria conflictiva de Ponteareas.

La satisfacción en la plantilla del SAF ponteareano es enorme, pues llevaban tiempo sufriendo maltrato psicológico y físico, según el relato de las trabajadoras. Prácticamente todas experimentaron dicho domicilio, pues, al renunciar una, la empresa concesionaria del servicio enviaba a otra en su lugar. Consta en el Concello un expediente con múltiples denuncias, pero tanto el Ayuntamiento como la Xunta y la propia empresa obligaban a las trabajadoras a presentar asistencia a esta usuaria.

El 1 de agosto, las empleadas del SAF acordaron no volver a la casa, por lo que la concesionaria tuvo que contratar a una trabajadora externa para continuar con el servicio. En este sentido, desde el SAF explican que la usuaria tenía concedido un servicio de aseo y cuidados, pero que nunca se dejó tocar y que lo único que quería era un servicio de limpieza de su domicilio. «Lo que quería era que le limpiáramos la casa», denuncian.

Paralelamente, las trabajadoras del SAF de Ponteareas están pendientes de que en septiembre el Concello se reúna con ellas para elaborar un protocolo de seguridad. «Infelizmente, la muerte de Teresa sirvió para algo», valora una de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar de Ponteareas.