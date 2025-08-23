Redondela desplegará un gran mural en la calle Padre Sarmiento
Redondela
El Concello de Redondela decorará con un gran mural de la artista local Paula Amoedo la calle peatonal Padre Sarmiento. El mural se realizará en el suelo, como homenaje a la tradición de las alfombras florales, y contará con la participación de todos los jóvenes que deseen colaborar. Los participantes deben ser mayores de 18 años.
La actuación tendrá lugar entre el 1 y el 5 de septiembre de 10 a 12.00 horas. El primer día se realizarán los preparativos en el multiusos de la Junquera, y desde el martes se trabajará en la propia calle Padre Sarmiento. La actividad es gratuita.
