El PSOE de Salceda pide un programa de saneamiento integral del municipio

El Partido Socialista de Salceda ha pedido al gobierno local un programa de ejecución del saneamiento integral de la localidad en todas las parroquias de Salceda, como primera línea roja para aprobar los presupuestos municipales, que desde hace días negocia con la alcaldesa, Loli Castiñeira.

Según un comunicado, hecho público ayer, los socialistas «pensamos siempre en el vecindario y en Salceda, en su avance, en su progreso, en el bienestar...».

Indican que por ello están trabajando activamente para mejorar los próximos presupuestos municipales, «siempre con el objetivo de aportar a los vecinos y vecinas del municipio, inversiones que llevan años esperando y son básicas en un municipio de primera, como el que queremos construir los socialistas».

En este sentido los dos únicos concejales de este partido, Xurxo Gregorio y Óscar Domínguez, manifestaron su compromiso firme «de trabajar con intensidad, reunirse con los colectivos sociales e impulsar propuestas constructivas».

Añaden que, después de muchos días de reuniones y trabajo, el grupo socialista ya trasladó al equipo de gobierno un conjunto de propuestas clave que considera imprescindibles para apoyar los presupuestos que están sobre la mesa.

Además del programa de ejecución del saneamiento integral, el PSOE de Salceda exige un estudio de actuaciones viarias prioritarias, incluyendo el enlace de Picoña y San Xurxo con la vía rápida y la circunvalación entre Picoña, Santa María y el casco urbano. También piden la presentación, antes de finalizar el año, de «un mapa de medidas estructurales económicas para el Ayuntamiento» y «mejoras en el transporte público de viajeros, gestionadas en coordinación con el área metropolitana».

⁠En un comunicado, «el grupo socialista destaca que hay inversión que llevan mucho tiempo esperando y es el momento de hacerlas, y sí la alcaldesa las asume contará con nuestro apoyo, contribuyendo a garantizar avances reales para Salceda».

«Salceda sabe que puede contar con el PSOE para avanzar, y en eso trabajaremos estos próximos meses, somos concejales para mejorar la vida del vecindario de Salceda, no lo olvidamos, y vamos a darle mayor intensidad, son tiempos que no podemos perder para modernizar y alcanzar una salceda mejor», concluyen. ‎