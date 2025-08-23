El PSOE critica la falta de políticas de prevención de incendios en Tomiño
El PSOE de Tomiño critica la falta de políticas de prevención en el Concello de Tomiño, denunciando que «a parte de cuatro fotos y bonitas palabras publicadas, en el Concello de Tomiño en ningún momento se tomaron medidas para prevenir y paliar los riesgos de incendios forestales». Además los socialistas reprochan que la alcaldesa convocó un comité de seguridad para este viernes sin contar con quien conoce el territorio, como son las comunidades de montes y traídas de aguas.
