Pruebas de carga en el puente de acceso a Trasmañó

Cuenta atrás para que los vecinos de San Vicente de Trasmañó tengan un acceso digno y seguro. Durante los últimos días, el puente, reformado integralmente, ha sido sometido a sus primeras pruebas de carga. Se han introducido en la carretera en obras hasta cuatro camiones, con el fin analizar si la estructura, modificada durante la actuación, soporta adecuadamente el tráfico que recibirá una vez se reabra el acceso.

Si los plazos previstos se cumplen, el puente de Trasmañó se volverá a habilitar a la circulación en las próximas semanas. A principios del último julio, en una visita institucional a las obras, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, aseguró que la reforma se encontraba «na recta final e finalizará nas próximas semanas», dando a entender que la actuación estaría terminada al final de verano. Ahora, con la realización de la prueba de carga, se intuye que los trabajos materiales ya han sido realizados, y que sólo faltan las pruebas y trámites burocráticos necesarios para reabrir el acceso.

El puente de Trasmañó se encuentra cerrado desde este mes de abril, cuando se iniciaron las última de las obras para reponer los viales afectados por la AP-9. Siete años después de la construcción de la autopista que afectó a la parroquia, los vecinos verán hecho realidad la zona peatonal que se añadió en el puente, que permitirá el paso seguro de viandantes, así como de un tráfico rodado por dos carriles que no había antes de la obra.