Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»

La terrible ola de incendios que asola el sur de Galicia este verano ha derivado en una contestación social sin precedentes en las dos últimas décadas. A las multitudinarias manifestaciones en una treintena de municipios este jueves -en Vigo superaron el millar de personas bajo la ceniza del de Vilaboa- se une la reacción de los ciudadanos que, temerosos de que se repitan las escenas junto a sus casas, reclaman a las administraciones un mayor esfuerzo en prevención.

Solamente en Vigo se han impuesto este año multas por valor de 200.000 euros por no cumplir las condiciones de salubridad en fincas y edificaciones, alcanzando además el medio millar de expedientes abiertos. Sin embargo, no todos los concellos han reaccionado con la misma celeridad. En el caso de Ponteareas hay vecinos notablemente molestos con la inacción en la parroquia de Nogueira, donde este verano se han registrado cuatro incendios, uno cada sábado del mes.

La zona en cuestión se trata de un monte entre As Samiáns y el barrio de O Castelo, donde ha habido incendios durante en 2024 y 2025, el último la semana pasada. La presencia de pinos de varios metros de altura y matorral bajo han hecho que incluso el Seprona haya alertado a los vecinos de la peligrosidad de esta zona. «Como me arda la casa le voy a denunciar al Concello», afirma esta afectada mientras no descarta acudir incluso al Defensor del Pueblo.

Imagen de uno de los fuegos en Nogueira este verano / Cedida

En varios escritos enviados al gobierno local a los que ha tenido acceso esta redacción se pide que «se les inste de forma inmediata a la urgente limpieza de la finca y tala de los pinos, o en caso de que los propietarios no den cumplimiento de lo ordenado, se proceda a la inmediata ejecución subsidiaria para la tala de los pinos objeto de denuncia», señalan. Los propietarios de esta parcela heredada no viven en la ciudad y por el momento el Concello se ha limitado a enviar notificaciones.

A ello se suma, siempre según el testimonio de los vecinos de Nogueira, la existencia de «un vecino pirómano que conocen perfectamente y no hacen nada». Este aprovecharía los sábados de este mes para prender focos en las zonas de monte más alejadas, reduciendo así las posibilidades de ser visto. En invierno el peligro sobre los domicilios adyacentes también se mantiene debido a los efectos de los temporales..