«Cuando actúo en Galicia, siento que voy a casa»

Ferrolano, haitiano y veraneante en las costas de Pontevedra, Carlos Jean (Ferrol, 1973), es el productor detrás de los mayores éxitos de Bebe, Miguel Bosé o Alejandro Sanz, entre tantos otros grandes artistas españoles que en algún momento se han puesto al servicio de sus mezclas.

Fue también uno de los primeros en visibilizar el trabajo de los productores musicales a través del proyecto Plan B, que llegó a tener su propia sección en El Hormiguero. Ahora inmerso en su gira y la creación de bandas sonoras, atiende a FARO antes de su sesión en el Entroido de Verán de Redondela, en el que actuará a las 00.30 horas, justo después del concierto de The Rapants.

—Podríamos empezar de muchas formas, pero vayamos a lo esencial: ¿Cómo está?.

Pues la verdad que muy contento, y trabajando mucho. Estoy haciendo sesiones que están funcionando verdaderamente bien, y sobre todo muchas banda sonoras, que es ahora de mis labores principales. También estoy haciendo nuevos proyectos, intentando cambiar las cosas que creo que no funcionaban del todo bien, y aunque estoy en plena gira, intento descansar estos días.

—Precisamente le quería hablar de esa faceta de las bandas sonoras. Mucho del público que acuda hoy a Redondela le conocerá por su paso por El Hormiguero, y desconoce esta parte de su trabajo. ¿Cree que se da el reconocimiento que merece?

Es un mundo distinto, en la música del cine no tienes el mismo protagonismo que cuando haces música como artista propio. Pero sí que tengo de reconocimiento de las plataformas y directores con los que trabajo, como la gallega Vaca Films, y me han nominado tres veces a los Goya. La faceta de El Hormiguero siempre va a tapar al resto, pero creo que es mucho más importante mi carrera como productor y DJ que mi paso por televisión

—A nivel hispanohablante, fue uno de los primeros en visibilizar la figura y el trabajo de productor musical cuando poca gente lo conocía. Ahora, el contexto es totalmente diferente: al menos en la música urbana, el productor musical es un artista más. ¿Piensa que su trabajo hizo que llegara todo esto?

Supongo que fue el trabajo de todos. Yo tuve la suerte de dar con el proyecto de Plan B cuando todo el mundo hablaba de piratería, y así poder enseñarle a la gente en directo lo que hacía un productor, todo esto en máxima audiencia y haciendo Minutos de Oro. Hay un montón de productores que hacen trabajos maravillosos que hicieron esto posible, pero conmigo se cruzaron los astros para posicionarme ahí.

—Hablando ya de la actuación de hoy, ¿qué se puede esperar la gente? ¿Conocía el Entroido de Verán?

No lo conocía, pero me han dicho que es divertido y va gente de todas las edades, lo que me gusta mucho porque tengo un perfil muy transversal. En mis sesiones me gusta tener muchas bases preparadas, y según vaya viendo al público, hacer remixes en directo y probar varios estilos hasta dar con el que funciones. Siempre digo que quien venga podrá escuchar las canciones que más le gustan de una manera original, porque si no, para mí no tendría gracia.

—Como ferrolano, ¿siente las veces que actúa en Galicia como algo especial?

Por supuesto. Y ya no solo como ferrolano, mi familia es de la Marina, por lo que he veraneado mucho en la zona de Pontevedra y Vigo y tengo mucha relación con Marín. Me siento gallego, y cada vez que vengo siento que voy a casa.

—Compartirá escenario con The Rapants. ¿Los conocía, está pendiente de la escena musical gallega?

Si te soy sincero, estoy tantas horas sumergido en las bandas sonoras que tengo que hacer un ejercicio circense para salir de ellas. Tengo una desconexión absoluta de que está pasando ahora mismo en la música, pero estos días escucharé a The Rapants. Entiendo que cuando yo pinche quedará mucho de su público, y es un buen truco saber qué viene antes de ti, aunque luego lo lleves a tu estilo.