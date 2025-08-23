Emilio Rúa actúa en las Fiestas de San Sebastián, en Porriño

Porriño celebra este fin de semana sus Fiestas de San Sebastián. Hoy habrá hinchables y fiesta de la espuma a partir de las 17.30 horas, y a las 20.00 horas «gran sardiñada». Por la noche, a las 22 horas, música en directo con Emilio Rúa.

Mañana, domingo, será el día grande. A las 12.00 horas se oficiará la misa en la iglesia parroquial de Santa María, seguida de procesión hasta la capilla de San Sebastián, acompañada por un grupo de gaitas. Al remate, se llevará a cabo la tradicional puja y degustación de rosca y bebida. La quema de la fachada pondrá el broche de oro a los festejos a las 23.00 horas.