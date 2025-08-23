Emilio Rúa actúa en las Fiestas de San Sebastián, en Porriño
Porriño
Porriño celebra este fin de semana sus Fiestas de San Sebastián. Hoy habrá hinchables y fiesta de la espuma a partir de las 17.30 horas, y a las 20.00 horas «gran sardiñada». Por la noche, a las 22 horas, música en directo con Emilio Rúa.
Mañana, domingo, será el día grande. A las 12.00 horas se oficiará la misa en la iglesia parroquial de Santa María, seguida de procesión hasta la capilla de San Sebastián, acompañada por un grupo de gaitas. Al remate, se llevará a cabo la tradicional puja y degustación de rosca y bebida. La quema de la fachada pondrá el broche de oro a los festejos a las 23.00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- El incendio en Vilaboa, con nivel de alerta 2, mantiene en vilo a Moaña
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Más de 120 explotaciones de ganado bovino cesan su actividad en un año