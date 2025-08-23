El colegio de Arbo estrenará el curso con nueva cubierta

El consellerio de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, visitó ayer el colegio Antonio Carpintero de Arbo y comprobó el avance de las obras de cambio de cubierta y ventanas del centro, al que la Xunta destina 500.000 euros.

En conjunto, la actuación propiciará un centro más confortable para el alumnado y profesorado y será más eficiente desde el punto de vista energético, ahorrando así en el consumo y contribuyendo a una mayor sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental.

La obra consiste en el cambio de los más de 2.000 metros cuadrados de cubierta por una nueva de panel tipo sándwich de chapa de acero galvanizado lacado al exterior y al interior con relleno intermedio de espuma de poliuretano, al que se suma una capa de aislamiento térmico dispuesto sobre el forjado de bajo cubierta en las aulas y sobre el falso techo en el comedor.

Además, se cambiarán un total de 49 ventanas y seis puertas repartidas entre los tres pisos del edificio principal y el comedor. A mayores, se acometerán trabajos de limpieza y pintura.