Certamen de corales, hoy en Gondomar
La Plaza Paradela de Gondomar acoge esta tarde la cuarta edición del Certamen Coral de Gondomar. En él actuarán el coro de la Agrupación Musical de Vincios, el coro Novos Aires de Nigrán y la Corán Santa Eulalia de Donas. Será a las 20.00 horas.
