Certamen de corales, hoy en Gondomar

La Plaza Paradela de Gondomar acoge esta tarde la cuarta edición del Certamen Coral de Gondomar. En él actuarán el coro de la Agrupación Musical de Vincios, el coro Novos Aires de Nigrán y la Corán Santa Eulalia de Donas. Será a las 20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents