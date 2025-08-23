La carrera de A Guía abre inscripciones

Las Fiestas de la Virgen de la Guía de A Guarda organizan un año más una carrera pedestre, que arrancará en la plaza de A Guía el domingo 31 de agosto a las 18.00 horas, recorriendo diferentes calles del barrio de Ribadavila. Habrá trofeos para los tres primeros de cada categoría y para los ganadores absolutos masculino y femenino. Las inscripciones ya están abiertas, escribiendo al correo asociacionfestasdaguia@gmail.com, aunque también se puede hacer el mismo día de la prueba.