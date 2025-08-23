La élite europea del surf adaptado se medirá en las olas de Patos
Nigrán ultima los preparativos del campeonato europeo, en el que participarán setenta deportistas con discapacidad física
Nigrán acogerá del 15 al 18 de octubre el Campeonato de Europa de Surf Adaptado en la playa de Patos, una competición internacional que pone a Nigrán en el mapa de Europa no solo en relación a este deporte en comunión con el mar, sino también por su compromiso con la inclusión, pues ya lleva cuatro años consecutivos siendo sede de la misma prueba a nivel nacional.
Precisamente para ultimar los preparativos, el alcalde, Juan González, la concejala de Accesibilidad, Estela Pérez, y Luis Pena, del Club Quenlla, recibieron ayer a Tiago Matos y Andreia Silva, director técnico y jefa de jueces de la Federación Europea de Surf, respectivamente, y al presidente de la Federación Española de Surf, Román Díez.
La reunión tuvo lugar sobre el terreno, donde dentro de un mes y medio 70 deportistas de países como Portugal, Francia, Suiza, Grecia, Italia o Reino Unido competirán agrupados en diferentes categorías. Todavía está por confirmar la lista de los españoles seleccionados, pero todas las quinielas apuntan a Aitor Francesena, Gallo (invidente), Sarah Almagro (tetrapléjica), Ander Goenaga (tetraparesia) o Mireia Cabañes (amputada de una pierna).
Además, el Concello hará coincidir esta competición europea con la Copa Concello de Nigrán de Surf Adaptado, destinado en este caso a deportistas con diversidad cognitiva y en la que cada año participan cerca de un centenar de personas de toda la comarca vinculadas a entidades como el CEE Juan María, Menela o San Francisco.
En este sentido, el alcalde recuerda que «somos un ejemplo en políticas de accesibilidad universal gracias al asesoramiento del grupo de expertos Un Nigrán para todos, y ahora una referencia internacional en surf adaptado gracias a la sensibilidad de nuestras escuelas de surf. Esta es la mejor imagen que podemos exportar de nuestro municipio y no se limita a un día, sino a todo el año».
«Es un reto para Nigrán y lo afrontamos con la máxima ilusión, queremos ofrecer nuestra mejor imagen, que se sientan queridos y arropados, por eso animamos desde ya a los ciudadanos a que vengan esos días a Paros porque recibirán una lección de vida y de superación increíbles», invita el regidor.
