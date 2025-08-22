La Xunta avanza en las obras del nuevo tramo de la autovía Tui-A Guarda

La Xunta de Galicia avanzan en la ejecución del nuevo tramo de la autovía Tui-A Guarda, entre el enlace del polígono de Areas y la PO-350, con una inversión de 18 millones de euros.

La consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras comenzó en julio estas actuaciones ya están rematados los trabajos de limpieza del área de las obras, así como el acondicionamiento de los caminos de servicio más próximos a la PO-350 en Tomiño, que necesitaban de una mejora de su firme y que son utilizados por los vecinos de la zona. Ahora, arrancaron los trabajos de explanada en el tramo más cercano al polígono de Areas.

«El objetivo es seguir avanzando en esta autovía AG-42, sumando 3,2 kilómetros que dan continuidad al tramo de conexión de la A-55 con el polígono de Areas, puesto en servicio el pasado año», explicó ayer el director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, que supervisó las obras de este tramo al paso por los Concellos de Tui y Tomiño.

El tramo contará con dos calzadas separadas por sentidos únicos de circulación con una mediana de dos metros. Cada una de las calzadas tendrá dos carriles de 3,5 metros de ancho y dispondrá de amplias aceras tanto exterior como interior.

El proyecto prevé duplicar la capacidad del paso inferior de acceso al polígono de Areas.

Además, también se ampliará un puente de piedra en la carretera PO-350, muy próxima al enlace de la autovía, que actualmente no permite que se crucen dos vehículos pesados. Con esta intervención, se podrá absorber más fácilmente el tráfico.

Este nuevo tramo de autovía se completará con los ramales del enlace de Areas en sentido Tomiño. El proyecto de trazado de estos ramales se sometió a información pública el pasado 20 de junio, ya que es necesario realizar nuevas expropiaciones para su materialización.

En total, la materialización de esta autovía libre de peaje supondrá una inversión global de 188 millones de euros por parte de la Xunta, incluyendo los tramos ya en servicio.