Las visitas al Museo da Ciencia do Viño aumentan un 60%
En los últimos cuatro meses recibió cerca de un millar de personas
El Museo da Ciencia do Viño do Condado do Tea, ubicado en el recinto amurallado de Salvaterra y que también acoge el Punto de Información Turística Rías Baixas, ha incrementado en un 60% el número de visitantes en los últimos meses, con respecto al mismo periodo del año pasado. En total, en los últimos cuatro meses, ha recibido 965 visitantes, frente a los 591 de 2025.
Los datos se refieren a los meses de abril, mayo, junio y agosto, que registraron 94, 376, 187 y 308 visitantes, respectivamente. Se trata de personas que acudieron tanto de manera individual como en grupos organizados. La mayoría procedentes de Galicia, llegado de Vigo, Redondela, Ourense, Moaña, Ponteareas, A Cañiza, Arbo, Tomiño, Vilaboa, Lugo, Cerdedo, Carballiño, Santiago, A Coruña, Pobra do Caramiñal, Marín y Padrón, así como del propio municipio y algunos de otras comunidades como Madrid, Cataluña, Canarias y Valencia.
El Museo da Ciencia do Viño do Condado do Tea también atrajo a visitantes internacionales, la mayoría de Portugal, pero también de Francia, Suiza, Inglaterra, México, Brasil, Argentina y Estados Unidos.
Con estos datos, desde el Concello de Salvaterra valoran la consolidación del municipio como destino ecoturístico y cultural.
En el mes de agosto, el museo continuará abierto en su horario habitual, de jueves a domingo de 11 a 14 horas y de 17 a 19 horas.
