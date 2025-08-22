Transformarán dos casas en ruinas en Baiona en apartamentos turísticos

El Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) Ría de Vigo- A Guarda ha aprobado dos proyectos en Baiona, uno de ellos presentado por el propio Concello, al que destinará 31.500 euros, y otro por una empresa privada que tiene previsto rehabilitar dos viviendas tradicionales en ruinas en el núcleo rural de A Granxa para convertirlas en apartamentos turísticos sostenibles. Para este último, esta convocatoria de ayudas 2025, financiada por la Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura, aportará 130.000 euros de los cerca de 402.000 euros en los que está presupuestado el proyecto.

«Villa Socorro» es el nombre del proyecto turístico que impulsará un promotor privado. La iniciativa busca poner en valor el patrimonio arquitectónico vinculado a la tradición agrícola y pesquera de la zona, combinando el respeto por la identidad local con la incorporación de soluciones modernas de eficiencia energética y automatización. La actividad principal será la gestión de alojamientos turísticos de corta estancia, ofreciendo una experiencia única basada en la autenticidad, el confort y el respeto por el patrimonio.

El proyecto, cuya ejecución tiene un plazo de 18 meses, rehabilitará dos viviendas tradicionales en estado de ruina en Baiona para convertirlas en tres aparamentos turísticos amplios, manteniendo los elementos estructurales y estéticos originales.

Por otro lado, el otro proyecto que ha sido aprobado es el presentado por el Concello de Baiona, «Baiona Mare Ludis et Natura», pensado para impulsar la visibilidad de los deportes náuticos. El coste total del proyecto es de 31.500 euros, que serán subvencionados al completo por esta convocatoria de ayudas 2025. Con este dinero, el Concello de Baiona podrá adquirir una embarcación multifuncional y equipamiento audiovisual como un dron, una cámara con objetivo adaptado, trípode y micrófono.

Este material permitirá al Concello de Baiona realizar diferentes actividades y eventos propios de concienciación y divulgación de la necesidad de conservación del medio, la biodiversidad y el paisaje en la costa; así como promocionar y difundir actividades náutico deportivas usando nuevas tecnologías y promocionar proyectos sostenibles que pongan en valor la pesca costera artesanal a través del Convenio con la Cofradía de Pescadores de Baiona