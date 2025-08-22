Rivas avanza en la compra de Villa Elisa
C. P.
El gobierno local de Redondela presentó el pasado miércoles al grupo municipal del PP el proyecto de compra del inmueble Villa Elisa, con el objetivo de que esta emblemática casa pase a ser de uso público, albergando la biblioteca municipal y otros servicios. La alcaldesa, Digna Rivas, agradece a los populares «la buena acogida mostrada ante esta propuesta».
El trámite administrativo para hacer efectiva la compra se llevará al pleno ordinario del 25 de septiembre. Con los votos del gobierno del PSOE y los concejales del PP (si finalmente dan el sí), sería suficiente para sacara delante el proyecto.
Rivas lamenta que el grupo municipal del BNG no contestara a la convocatoria hecha por el gobierno local para mantener una reunión sobre este asunto.
