Porriño pone a punto los colegios para el nuevo curso

Arregla pabellones, aseos, tejados y fachadas

D. P.

Porriño

A las puertas del inicio del nuevo curso escolar, el Concello de Porriño ultima la puesta a punto de las instalaciones de los diferentes colegios públicos del municipio, con trabajos de mantenimiento y mejora en los CEIP Fernández López, Atios, Budiño, Antonio Palacios y Ribeira y en la escuela unitaria de Mosende. Estos comprenden diversas reparaciones que abarcan desde las superficies de pabellones y gimnasios, la persianas, aseos, tejados y redes que bordean patios. También se están lavando y pintando los muros exteriores y fachadas.

Todas estas labores de mejora de las instalaciones estarán rematadas para el inicio del comienzo del curso, el próximo 8 de septiembre. «Queremos que los estudiantes y el profesorado pueda empezar el curso en un ambiente renovado y seguro, que les permita concentrarse en lo más importante: su educación», destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo, apuntando que «tenemos programadas algunas intervenciones a mayores a ejecutar a lo largo del curso para seguir mejorando y dar respuesta a las demandas que nos van trasladando desde los propios centros, como es el caso del acondicionamiento de un patio de recreo en la zona de Primaria del CPI da Ribeira».

