La Orquesta de Cámara Galega clausura el Festival Groba
Ponteareas
El Festival Groba encara sus dos últimas jornadas dedicadas a la música de cámara en Ponteareas; hoy con doble cita, la primera a mediodía, en Convento de Canedo, con el Cuarteto nº2 ‘Cartas íntimas’ de L. Janacek y el Cuarteto para cuerdas D 804 ‘Rosamunde’, de Schubert. Ambas piezas serán interpretadas por el cuarteto Elaia Quarttet.
Por la noche, a las 21 horas, en el Auditorio Reveriano Soutullo, sonará el Trío con piano nº1 en re menor op 49 de Mendelssohn y el Quinteto con piano en La mayor op 81, de Dvorak.
El sábado, la clausura de la décimo tercera edición del festival, a las 21 horas en el Auditorio, correrá a cargo de la Orquestra de Cámara Galega, junto con la soprano Laura del Río, en un concierto dirigido por Rogelio Groba.
