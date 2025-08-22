O Rosal, concello líder en donaciónes de sangre

O Rosal es el concello que más sangre ha donado en la provincia de Pontevedra en lo que va de año, con una media de 69 donaciones por cada mil habitantes, según los daros de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue. «Desde el Concello estamos muy orgullosos de la generosidad de nuestros vecinos y vecinas. Cada donación salva vidas», destaca la alcaldesa, Ánxela Fernández.