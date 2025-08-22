«Noite de copla» con la Agrupación de O Rosal

La Agrupación Musical de Goián ofrece esta noche un concierto muy especial, titulado «Noite de Copla», en la que mezclará armonías del norte con melodías del sur. Seráa partir de las 22 horas en la Plaza do Seixo, en Tomiño. El espectáculo, dirigido por Pedro Villarroel, presentará un formato innovador en el que se podrán escuchar clásicos del folclore como «Un rojo clavel», «Como una ola» o «Como yo te amo», cantados por la cantante extremeña Pilar Boyero.