Hartos de esperar por una marquesina, estos vecinos de Areas, en Tui, tiran de humor para reclamarla por enésima vez

Una mesa y un par de sillas de jardín, cubiertas con una sombrilla ubicada en lo alto de un palo de largas dimensiones, que descansa sobre el poste metálico que señaliza el lugar dónde los autocares de la empresa Lugove realizan su parada.

Es la peculiar y 'retranqueira' forma que unos vecinos (un adulto y un niño) de la parroquia tudense de Areas han ideado para reclamar la colocación de una marquesina para los pasajeros que utilizan la línea 1 entre Vigo - A Guarda, en ese punto que pertenece a Tui, pero que está situado en el límite con el concello de Tomiño.

Lo más llamativo es que del otro lado de la carretera, esa estructura sí existe, y cubre de la lluvia en invierno y del sol en verano a los viajeros que utilizan el autocar para dirigirse a Tui o a Vigo - al hospital o la Universidad, en la mayoría de los casos-.

«Es competencia de la Xunta»

Desde el concello de Tui aseguran que, si bien conocen esta circunstancia, la instalación de estas cubiertas no son de competencia municipal. «Es la Xunta la que debe tomar la decisión de instalar la marquesina en ese lugar», aseguró a FARO el concejal de Medio Ambiente, Ismael Diz, que también es vecino de Areas.

Lo que se preguntan en la zona es que, si no es responsabilidad del Gobierno local, ¿por qué el ayuntamiento sí ha ubicado otras marquesinas en la localidad?. El edil matiza que lo que se acometieron fueron reformas de las estructuras que ya había y que estaban dañadas. «En este caso afectaban al transporte escolar, y tratándose de niños había que realizar esas obras».

No obstante, el propio concejal tomó cartas en el asunto por dos vías: recomendó a uno de los afectados que recogiera firmas de la vecindad para enviar a la Xunta, «documento que por cierto, también firmó mi madre», y a finales de 2024 habló con miembros del grupo de la oposición local del Partido Popular, para que fueran ellos los que tomaran la iniciativa de solicitar a sus colegas en O Hórreo la instalación de esta estructura.

Lo cierto es que, de momento, (y ya van años), solo un poste con la señalización de la parada sigue dejando a la intemperie a los usuarios afectados, que unas veces esperan de sol a sol y otras, indefensos antes las inclemencias del tiempo.