Hallan gatos recién nacidos en un contenedor de Redondela

Varios gatos recién nacidos fueron hallados este jueves dentro de una bolsa en un contenedor de basura del Camino Romano de la parroquia redondelana de Saxamonde, un hecho que ya está siendo investigado por la Policía Local como un «delito grave» de maltrato animal. Cuando los encontraron, uno de ellos ya había muerto y el resto se están recuperando.

El concejal de sostenibilidad, Roberto Villar, hace un llamamiento a las personas responsables para que acudan de forma voluntaria a la Policía Local. Hay que tener en cuenta además que en la bolsa donde se encontraron los gatos había un comprobante de compra con datos que permiten identificar al culpable de este delito.

Villar, además, nuestra su preocupación por el aumento de casos de abandono de gatos lactantes en la calle y en contenedores de basura. «Es un síntoma de falta de responsabilidad de la ciudadanía, que incumple las normas que obligan a esterilizar a los animales de compañía», apunta.