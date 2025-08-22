El Festival de Bandas de Música de Tui cumple hoy 30 ediciones

El Festival de Bandas de Música de Tui celebra esta noche, a partir de las 21 horas en la Plaza de San Fernando, su trigésima edición y lo hace con la participación de la Banda de Musica de Vila Boa de Quires, la Banda de Música Cultural de Salceda de Caselas y la Banda de Música Popular de Tui. Las tres ofrecerán un variado repertorio, con piezas clásicas, como pasodobles, y otras composiciones más contemporáneas.

La Banda de Musica de Vila Boa de Quires, de Portugal, será la encargada de abrir el festival. Se trata de la agrupación musical más antigua de Portugal, ya que existen registros de su actividad en 1712. En la actualidad está formada por 60 músicos que interpretan un repertorio del que el 70% es de invención propia.

En segundo lugar, actuará la Banda de Música Cultural de Salceda, que tiene sus orígenes en 1892, año de fundación de la banda primitiva. La actual surgió en 1982, alrededor de la festividad de Santa Icía. Ha actuado en Galicia, en otros puntos de España y Portugal y mismo realizó una gira por Argentina y Brasil. Cuenta con cuatro trabajos discográficos, precisamente por el último, «De tradición», realizado con Suso Vaamonde, recibió el premio a la Mejor Banda de Música Popular en los X Premios Martín Códax de la Música.

La Banda de Música Popular de Tui, anfitriona y organizadora del evento, será la encargada de cerrar el festival bajo la dirección de Eloy Carrera. La banda tudense, creada a finales del siglo XIX, y que pasó por distintas vicisitudes a lo largo del siglo XX, cuenta con una actividad estable desde la década de los 80. Son numerosos los conciertos que ha ofrecido en Galicia, Portugal, Argentina y en otros puntos de España, participando en certámenes, festivales, intercambios, romerías y fiestas.