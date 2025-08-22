A escena una obra sobre salud mental, mañana en A Cañiza
La Diputación de Pontevedra lleva mañana, sábado, a A Cañiza el circuito +Escénicas, con la obra de teatro «Neura, unha comedia neurótico-festiva» a cargo de Ste Xeito Produccións.
Se trata de una actuación enmarcada en la segunda edición de esta iniciativa provincial que apoya la programación de teatro y danza en los Concellos de menos de 20.000 habitantes.
«Neura, unha comedia neurótico-festiva», que se representará en el Auditorio Municipal de A Cañiza a las 21.30 horas, es una comedia que aborda la salud mental y cuyos protagonistas, Sonia y Edu, que vivieron en el pasado una historia de amor y desamor, conviven con manías propias y ajenas. Algunas intentan esconderlas, otras las exhiben orgullosos, en ocasiones les buscan tratamiento, pero siempre sufren por ellas.
