A escena una obra sobre salud mental, mañana en A Cañiza

D. P.

A Cañiza

La Diputación de Pontevedra lleva mañana, sábado, a A Cañiza el circuito +Escénicas, con la obra de teatro «Neura, unha comedia neurótico-festiva» a cargo de Ste Xeito Produccións.

Se trata de una actuación enmarcada en la segunda edición de esta iniciativa provincial que apoya la programación de teatro y danza en los Concellos de menos de 20.000 habitantes.

«Neura, unha comedia neurótico-festiva», que se representará en el Auditorio Municipal de A Cañiza a las 21.30 horas, es una comedia que aborda la salud mental y cuyos protagonistas, Sonia y Edu, que vivieron en el pasado una historia de amor y desamor, conviven con manías propias y ajenas. Algunas intentan esconderlas, otras las exhiben orgullosos, en ocasiones les buscan tratamiento, pero siempre sufren por ellas.

