El comercio de Gondomar, eje de una iniciativa trasnacional de dinamización
La localidad, única de la comarca para el desarrollo de «Espazos efémeros»
El comercio de la villa de Gondomar será el eje en el área de Vigo del proyecto «Espazos Efémeros», que nace como una iniciativa de cooperación trasnacional que une a los Grupos de Desarrollo Rural Galicia Suroeste Eurural (coordinador del proyecto), Limia-Arnoia, Leader Oriente de Asturias y la Associação para lo Desenvolvimento Sustentável de la Região Saloia.
La iniciativa tiene como objetivo común impulsar nuevas dinámicas de mercado, apoyar el emprendimiento y poner en valor el producto local mediante la creación de espacios temporales de activación comercial y cultural.
Según explican desde Galicia Suroeste, el proyecto responde al reto del debilitamiento progresivo del pequeño comercio rural con una apuesta por la sostenibilidad, la innovación, la inclusión y la experimentación.
Asi se pretende dar visibilidad a productores locales, artesanos, artistas y emprendedores emergentes; promover el relevo generacional y la creación de oportunidades para la juventud y las mujeres; crear espacios de encuentro que combinen mercado, cultura y participación ciudadana y convertir el comercio de proximidad en un eje de orgullo local e identidad territorial.
La presentación oficial del proyecto tendrá lugar el 9 de octubre en Gondomar, en el ámbito territorial del GDR Galicia Suroeste Eurural. El acto contará con la participación de representantes de los cuatro GDR socios, así como con autoridades municipales y provinciales. Servirá, entre otras cuestiones, para dar a conocer públicamente los objetivos del proyecto. Cuenta con un presupuesto global de más de 137.000 euros, financiado por el FEADER, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Xunta de Galicia y el Principado de Asturias.
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- ¿Existe una etapa gris en la vida? La ciencia dice que sí, y ocurre a esta edad