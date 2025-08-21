Tui crea una programación específica para mujeres
Mañana ofrece clase de ‘spinning’ en el Paseo Fluvial
El bienestar y el empoderamiento de las mujeres centra el programa de actividades «Feminino Plural», puesto en marcha por el Concello de Tui. En esta nueva edición, la concejalía de Igualdad crea espacios de encuentro, autocuidado y reflexión específicos para mujeres, con una variada propuesta de actividades que ofrece mañana dos citas, una por la mañana, con la tercera sesión de spinning al aire libre en el Paseo Fluvial, y otra por la tarde, a las 18 horas, en el aula de la Uned, con «Cafés en femenino», un espacio de reflexión compartida como la aportación de las mujeres al mundo cultural y artístico.
El próximo martes, 26 de agosto, la autonomía laboral será el hilo conductor del taller de comunicación «Empleo e inserción: hablar en público». Será a las 11 horas en el espacio sociocultural de la calle Camilo José Cela.
Al día siguiente, miércoles 27, el programa se traslada al Mercado de San Antonio, donde tendrá lugar la charla «Alimentación, clave en el ciclo vital de las mujeres», a las 18.30 horas.
Cerrará la programación de agosto la actividad «Igualdad y cambio climático», que expondrá como la crisis ambiental afecta de manera desigual a mujeres y hombre, y pone en valor el papel de las mujeres como agentes clave en la defensa de sostenibilidad y justicia climática. Será el jueves 28 a las 19 horas en el aula de la Uned.
