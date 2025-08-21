Salceda le da un lavado de cara al gimnasio del CEP Altamira

El Concello de Salceda está aprovechando las vacaciones estivales para poner a punto los diferentes centros escolares de cara al inicio del curso. Este año las obras se están centrando fundamentalmente en el gimnasio del CEP Altamira, en el cual se procedió a cambiar las tuberías de fontanería, arreglar los sensores de iluminación, pintar el interior y exterior del edificio y cambiar el pavimento interior, que pasa de ser tarima flotante.

Las obras están siendo realizadas por personal propio del Concello, aunque también colabora alguna empresa local.

Además de las mejoras en el gimnasio, también el edificio principal del CEP recibió diferentes mejoras, como el pintado de diversas aulas o la limpieza exterior de la fachada.

Por otro lado, en el CRA Raíña Aragonta, que acoge a niños y niñas de 3 a 6 años, se realizaron obras de canalización de pluviales, pintado de diferentes aulas, ampliación de la zona del aparcamiento en el edificio central y colocación de vinilos anticalóricos, que contribuyen a arreglar el problema de las altas temperaturas que se alcanzan en el edificio y de las que ya se informó en diferentes ocasiones a la Xunta de Galicia sin que a día de hoy pusiera solución.