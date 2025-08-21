Rivas exige a la Xunta que limpie zonas con riesgo de incendio

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, exige a la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (SEAGA), dependiente de la Xunta, que lleve a cabo las limpiezas necesarias para prevenir incendios en las «faixas secundarias» del municipio. El gobierno local denuncia que la empresa no realizó los trabajos correspondientes a 2024 y 2025 en montes «esenciais para evitar a proliferación de lumes».