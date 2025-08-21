La restauración de la Fonte de Troncoso depende de un proyecto contra riadas
Concello de de Mondariz-Balneario, Patrimonio y Confederación plantean deflectores permeables
El Concello de Mondariz-Balneario ha mantenido una reunión de trabajo con los técnicos de Patrimonio de la Xunta de Galicia, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y el equipo redactor del proyecto de restauración de la Fonte de Troncoso para avanzar en la recuperación de dicho monumento, obra de Antonio Palacios. En dicho encuentro, se acordó elaborar una propuesta de deflectores permeables para evitar que las crecidas del río Tea dañen la fuente.
En este sentido, cabe recordar que las crecidas del río provocaron en los últimos años daños significativos en la estructura de la fuente, arrastrando sólidos de gran tamaño que impactaron directamente contra esta. Para garantizar su conservación a largo plazo, Patrimonio fijó como condición para desbloquear la inversión de 500.000 euros prometida para la restauración de la fuente la adopción de medidas preventivas efectivas eficaces contra las inundaciones.
Así, en la reunión, se acordó que el equipo redactor del proyecto elaborará una propuesta de deflectores permeables que, con el visto bueno de la Confederación y de los propios técnicos de Patrimonio, funcionen como elemento de protección sin alterar la integración paisajística del entorno.
