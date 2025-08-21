Redondela pide colaboración para un Entroido de Verán «limpo e seguro»

Garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia y llamar al civismo para que el Entroido de Verán quede lo más limpio posible. Así se resume los acuerdos a los que llegó el pasado martes la Xunta Local de Seguridade entre gobierno local y múltiples cuerpos y fuerzas del estado.

El Plan de Seguridad establecido contará con la participación de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil para solucionar posibles incidencias entre las decenas de miles de visitantes que estarán en Redondela este sábado 23. En el apartado sanitario, se establecerá un hospital de campaña que contará con un sanitario más que en 2024, además de la asistencia del PAC de Redondela.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, hace un llamamiento al civismo para llevar con normalidad « unha festa de todas e todos, e para iso é fundamental o respecto e a colaboración da cidadanía», explica.

Alén Nós critica el modelo

Por su parte, la asociación vecinal Alén Nós ha criticado el modelo actual de Entroido de Verán, considerándolo «lonxe de contribuír ao prestixio do noso municipio». Según la agrupación, estas celebraciones provocan «consecuencias moi negativas» como drogadicción e insalubridad, e insta al Concello a reconsiderar la continuidad del evento de esta forma.