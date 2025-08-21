Ponteareas destina 20.000 euros a ayudas escolares

Ponteareas ha convocado ya las ayudas municipales de apoyo al estudio para el curso 2025/2026, dirigidas a familias con ingresos limitados y con hijos e hijas matriculados en Educación Infantil, FP Básica, ciclos formativos y Bachillerato. Las ayudas, que cuentan con un presupuesto inicial de 20.000 euros, están destinadas a la compra de libros de texto y material escolar.

Cada alumno y alumna podrá optar a una cuantía máxima de 100 euros, siempre justificada con factura. En caso de que el número de solicitantes supere el presupuesto disponible, la cuantía se repartirá proporcionalmente entre todas las personas beneficiarias.

Podrán acceder a estas ayudas las familias empadronadas en Ponteareas, con una renta per cápita igual o inferior a 10.000 euros anuales, y que no perciban otras ayudas públicas para la misma finalidad.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 12 de septiembre de 2025. Las personas interesadas deberán presentar su solicitud, junto con la documentación requerida, en el Registro del Concello o a través de la Sede Electrónica.

«Estas ayudas son una herramienta más para apoyar a las familias de Ponteareas en el inicio del curso escolar, reduciendo el impacto económico que supone la compra de material y garantizando que todos los niños y niñas tengas las mismas oportunidades», destaca el concejal de Enseñanza, Ricardo González.