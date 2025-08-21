Las obras en Ponte Sampaio se retrasan hasta septiembre

Los vecinos de Arcade y Ponte Sampaio viven, con respecto a las obras del puente que conecta ambas poblaciones, una historia interminable a la inversa. En vez de no tener un final, es el comienzo el que parece nunca llegar: las labores adjudicadas desde abril no se iniciarán, como mínimo, hasta el próximo mes de septiembre.

Según fuentes oficiales de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, responsable de las obras, esta demora se debe al retraso de la tramitación de Patrimonio Cultural necesaria para la ejecución de los trabajos, cuestión que ya está resuelta.

Esta previsión es ya la tercera fecha distinta que da el gobierno autonómico para la realización de las obras. En noviembre del año pasado, la Xunta licitaba el proyecto, y anunciaba que la nueva imagen del puente vería la luz el próximo otoño. Las labores de limpieza, reparación del pavimento y colocación de más de 50 leds rejuvenecerían la construcción por la que pasa el Camino Portugués en 2025.

Vecinos de Ponte Sampaio sobre el puente en julio de 2022 / FdV

La versión cambiaba medio año después, cuando la Xunta adjudicó la obra a E.C. Casas por 423.016 euros. El comunicado, con fecha del 27 de abril, anunciaba que las obras comenzarían «previsiblemente a finales del próximo mes de mayo o principios de junio», y posponía su remate a finales del presente año.

Ante estas noticias, los vecinos de Arcade y Ponte Sampaio se prepararon para afrontar un verano pasado por obras, pero la nula presencia de maquinaria u operarios en las inmediaciones del puente entre mayo y agosto comenzaron a levantar las sospechas de que las mejoras no cumplirían los plazos previstos. Eso sí, ni la Xunta ni los gobiernos afectados anunciaron públicamente hasta ahora el nuevo retraso de unas obras que, en el mejor de los casos, estarán finalizadas durante el mes de febrero.

Cortes de tráfico, sin fecha

Aunque sí puso fecha actualizada a la previsión de inicio, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras no especifica ni días ni duración para los cortes de tráfico que habrá que instaurar durante alguna de las fases de las obras en el puente, y que modificarán la movilidad entre Arcade y Ponte Sampaio.

El puente medieval es la principal vía de comunicación para los vecinos de ambas parroquias. Los pertenecientes al concello de Pontevedra acostumbran a cruzarlo para acudir al instituto o sus puestos de trabajo, mientras que los de Soutomaior acuden al otro lado del río Verdugo principalmente para practicar deportes o disfrutar de la playa.

Es esta última costumbre la que deja la única buena noticia del retraso de las obras: aunque la N-550 ofrece alternativa a vehículos, los arcadenses frecuentan la playa de Ponte Sampaio por poder llegar a ella sin depender de coche. Un corte del tráfico peatonal durante el verano (que se habría dado con los plazos iniciales) transformaría la caminata de 10 minutos (desde el centro de Arcade al arenal) en una de media hora, afectando notablemente a la hostelería playera de la zona.