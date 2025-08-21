Nigrán repasa fajas y limpia fincas privadas para evitar la pesadilla de los incendios de 2017

Nigrán fue uno de los municipios más castigados por los incendios de octubre de 2017, con dos víctimas mortales y 600 hectáreas de monte arrasadas por las llamas.

Desgraciadamente, estos incendios nos enseñaron que algo tenía que cambiar en la política de gestión del monte», apunta el alcalde, Juan González, que puso en marcha una brigada municipal de prevención de incendios, única en la comarca, que trabaja durante todo el invierno para que, cuando llega la temporada de riesgo de incendios, los deberes estén hechos. Y así ha sido.

No obstante, ante el riesgo extremo, la brigada ha intensificado su trabajo estos días, repasando las fajas de seguridad de los núcleos de población y actuando subsidiariamente en terrenos especialmente peligrosos, que no son de titularidad municipal y que amenazan a viviendas a menos de 50 metros.

«En zonas de nuestra competencia, como las 42 hectáreas que componen el parque forestal Os Matos-Río Táboas, los deberes están hechos desde hace un mes, así que ahora, por sentido de la responsabilidad, estamos actuando en propiedades privadas de riesgo máximo a las que se le notificó hace tiempo la obligación de limpiar sin que hicieran nada al respecto», explica el regidor, recordando actuaciones ejecutadas desde el Concello, como el asfaltado este invierno de una antigua pista que atraviesa el parque de Chandebrito a Camos para garantizar, en caso de incendio o de cualquier otra incidencia, el acceso rápido de vehículos de emergencia, tanto bomberos como ambulancia, a los barrios de As Rozadas y O Sobral.

El Concello de Nigrán optó en 2022 por la contratación directa y puesta en marcha de este servicio a raíz de que las experiencias anteriores, dependientes de subvenciones de la Xunta, retrasasen su funcionamiento al mes de septiembre e incluso diciembre por cuestiones meramente administrativas.

De esta manera, se invirtieron inicialmente algo más de 40.000 euros en la dotación del equipamiento imprescindible, como una pick-up, un remolque-cisterna, maquinaria y elementos de protección personal, que se suman a los más de 200.000 euros anuales en salarios y materiales necesarios. «Asumimos una competencia que realmente no es nuestra e invertimos una cantidad muy grande para un Concello», explica el edil de Medio Ambiente, Diego García, apuntando que «la Xunta debe revisar su política forestal».

«Al igual que cada año la Mancomunidad contrata socorristas para mantener sus playas seguras durante la temporada estival, el Concello de Nigrán tiene un servicio propio de brigadistas con experiencia para cuidar el monte», resume el alcalde, recalcando que «los incendios tenemos que prevenirlos trabajando durante el invierno, para recibir el verano con los deberes hechos, y eso es lo que estamos haciendo».

«No estamos libres de sufrir un incendio porque no somos inmunes a la situación climática o a la acción del hombre, pero por lo menos estamos, a priori, en buena situación para afrontarlo», concluye Juan González.