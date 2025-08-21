Un kiosco de Redondela reparte un millón de euros
d. a.
Redondela
El kiosco Cocó, en el centro de Redondela, ha premiado un boleto de cinco apuestas con un millón de euros correspondientes al sorteo de El Millón de Euromillones.
Desde el local, que lleva varias décadas activo, todavía desconocen la identidad del ganador: «Por aquí pasa xente tanto do concello como de fóra, e como o premio ese día era moi grande (250 millones en el Euromillón), xogou moita xente que habitualmente non o fai», cuenta su propietaria Margarita.
