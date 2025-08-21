Oia revive la pesadilla de 2006: decenas de viviendas y un camping, desalojados

Se veía venir. Los conatos de los últimos días eran el preludio de lo que finalmente ha ocurrido este jueves. El fuego ha regresado esta tarde al concello de Santa María de Oia, y con él, los fantasmas del pasado. Los vecinos no han podido evitar revivir el infierno incendiario que, en 2006, arrasó buena parte de este municipio del Baixo Miño, dejando cicatrices aún visibles en la memoria colectiva y en el paisaje.

Esta vez, como entonces, las llamas prendieron muy cerca de las viviendas, del Talaso Atlántico —una de las principales fuentes de ingresos y empleo del concello— y del nuevo hotel recientemente inaugurado en el faro de Cabo Silleiro.

A pesar del esfuerzo coordinado de los medios de extinción —con un despliegue de helicóptero, dos avionetas, dos agentes, cinco brigadas, cinco motobombas y una pala—, el fuego avanzó sin tregua monte arriba, azuzado por el viento el norte y la sequedad del terreno. Las llamas, imparables, dibujaron una silueta roja en el horizonte mientras recordaban, con cruel fidelidad, aquellos trágicos episodios de hace casi dos décadas, cuando la Serra da Groba ardía como si sangrara fuego.

«O lume empezou onde eu vivo, primeiro pequeniño», relata Fina, vecina de la zona, en declaraciones a FARO. «A xente que ía nos coches parou e botáronnos unha man, colleron cubos e o que tiñamos, pero xa non conseguimos nada», lamenta, aún con el temblor en la voz.

Otra residente del concello miñoto, María, cuenta que rápidamente se movilizaron en la zona de As Mariñas para frenar el avance del fuego hacia las casas, pero el incendio se descontroló en cuestión de minutos: «El fuego ya se fue rápidamente para arriba». Y añade, preocupada: «Está desbocado; hace un rato [sobre las 21.00 horas] ya estaba a la altura del camping de Mougás, pero hacia arriba, metido en el monte».

Ante la amenaza creciente, las autoridades decidieron evacuar de forma preventiva todas las viviendas del entorno, no solo por el riesgo del fuego, sino también por la densa columna de humo que dificultaba la respiración y reducía la visibilidad. Agentes de la DGT cortaron el tráfico en la carretera que une Baiona con A Guarda, principal vía de conexión de la zona, para evitar accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La noche se presenta larga y tensa. La evacuación del camping O Muiño se realizó de forma preventiva, y muchas personas permanecen fuera de sus casas, refugiadas en vehículos o acogidas por familiares, sin poder pegar ojo, pendientes del avance del fuego. El último parte de Medio Rural, con datos actualizados hasta las 20.00 horas, informaba de que la superficie calcinada superaba ya las 20 hectáreas, y se mantenía activo el nivel de alerta 2 debido a la proximidad del incendio a los núcleos de población.