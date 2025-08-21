Curso para obtener la licencia de navegación

El Espazo Fortaleza de Goián, en Tomiño, acogerá el viernes, 29 de agosto, un curso para la obtención de licencia de navegación. La matrícula cuesta 120 euros y el plazo de inscripción abre hasta el 26 de agosto.

