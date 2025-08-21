Curso para obtener la licencia de navegación
El Espazo Fortaleza de Goián, en Tomiño, acogerá el viernes, 29 de agosto, un curso para la obtención de licencia de navegación. La matrícula cuesta 120 euros y el plazo de inscripción abre hasta el 26 de agosto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas